اليورو يبلغ أعلى مستوياته منذ 2008 مقابل الين

ارتفع سعر اليورو مقابل الين الياباني اليوم الثلاثاء إلى 165.62 ين، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008، بدعم من بيانات أقوى من المتوقع لنشاط الشركات في فرنسا وألمانيا.

ووفق رويترز، سجل الين الياباني أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل الدولار واليورو، حيث ارتفع الدولار إلى 154.87 ين، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1990، مقتربا من 155 ينا، وهو مستوى اعتبره العديد من المتعاملين حافزا لتدخل السلطات اليابانية.

ويترقب المتعاملون تدخل حكومي قبيل اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع، وسيصدر البنك المركزي الياباني توقعات جديدة من المقرر صدورها يوم الجمعة، ويتوقع أن تشمل أن يظل التضخم حول هدفه البالغ 2% للسنوات الثلاث المقبلة، ما يشير إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بحذر مرة أخرى هذا العام من المستويات الحالية القريبة من الصفر.

وتراجع الجنيه الإسترليني ليقترب من أدنى مستوى له في عدة أشهر بعد تعليقات تميل للتيسير من صناع السياسات النقدية.