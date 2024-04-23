دراسة: المكسرات تقلل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

كشفت دراسة جديدة عن مزايا غذائية كبيرة للمكسرات والبذور، مثل اللوز والجوز والكتان، مما يعادل فوائد الفواكه والخضروات كمصادر غذائية صحية.

وقد تبين من الدراسات أن تناول المكسرات والبذور يرتبط بتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وأكد الدكتور ماكس غولاند، خبير في الكيمياء الحيوية ومؤسس مجموعة Prime Fifty للمكملات الغذائية الصحية، أن البيانات العلمية تدعم قيمة العناصر الغذائية في هذه المواد وأن زيادة استهلاكها ستسهم في تحسين التغذية بالمغذيات الأساسية والدهون المشبعة الصحية والألياف الغذائية.

وتشير الدراسات أيضًا إلى أن تناول المكسرات يقلل من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية بأكثر من الخمس، حيث يؤكد الأستاذ تيم سبيكتور، خبير في علم الأوبئة الوراثية بكلية كينغز كوليدج لندن، على أهمية تضمين المكسرات والبذور والفواكه المجففة في نمط الحياة الغذائي بناءً على استنتاجات هذه المراجعة الشاملة والداعمة للأبحاث العلمية.