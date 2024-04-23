إحباط تهريب 720 كيلو قات والقبض على 3 أشخاص لترويج مخدرات

تواصل الأجهزة الأمنية في السعودية مكافحة المخدرات بكافة أشكالها، ويأتي دور حرس الحدود في مقدمة هذه الجهود، حيث يمثل خط الدفاع الأول ضد تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية والجوية، لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وحماية المجتمع منها.

إحباط تهريب 720 كيلو قات

نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، في إحباط تهريب 540 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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وفي قطاع الدائر، ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود، القبض على 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

القبض على مروجي المخدرات

وفي إطار مكافحة هذه الآفة الخطيرة وحماية المجتمع منها، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الرياض لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن بمنطقة نجران لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.