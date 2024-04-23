وزير الخارجية: متفائلون باستقرار وأمن دول المنطقة

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن السعودية أكثر تفاؤلاً باستقرار وأمن دول المنطقة، موضحًا أن رؤية السعودية تدفع نحو تنمية وإعمار واستقرار المنطقة لا الاضطرابات.

وتابع الأمير فيصل بن فرحان، في تصريحات لـ “العربية/الحدث”، افتتاح أعمال المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، أن هناك حديثًا يتبلور في أروقة الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن ذلك يعد أمرًا إيجابيًا.

وزير الخارجية السعودي لـ #العربية: ما زلنا أكثر تفاؤل في استقرار وأمن المنطقة.. ورؤية #السعودية تدفع نحو التنمية والإعمار و الاستقرار ليس إلى الاضطرابات

عبر:@H_alsufayan pic.twitter.com/n0IlJCMoWb — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 22, 2024

وبحث الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين، تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف العمل الدبلوماسي المشترك لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة.