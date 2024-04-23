مبيعات “أبل” تنخفض 19% بالصين في أسوأ أداء فصلي منذ 2020

انخفضت مبيعات “آبل” في الصين خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بنسبة 19% لتسجل أسوأ أداء فصلي منذ عام 2020.

وسجل سوق الهواتف الذكية في الصين بشكل عام نمو بحوالي 1.5% في الربع الأول من العام الجاري، حسب بيانات شركة الأبحاث “كاونتربوينت”، بعد أن قادت العلامات التجارية المحلية هذا النمو وبينها “هونور ديفايس” و”شاومي”.

ومع انخفاض المبيعات، تراجعت الحصة السوقية للشركة الأمريكية آبل في الصين إلى 15.7% في الربع الأول من 19.7% المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت حصة الصينية “هواوي” من 9.3% إلى 15.5% في نفس الفترة.