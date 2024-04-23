1300 مصنع تعزز القدرات الوطنية في قطاع الصناعات الغذائية بالسعودية

أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عن ارتفاع عدد المصانع الغذائية المنتجة في مدنها حول السعودية إلى نحو 1300 مصنع.

وأوضحت “مدن”، أن ذلك يأتي في إطار جهود تعزيز القدرات الوطنية في قطاع الصناعات الغذائية، ودعم مبادرة “توطين صناعة الأغذية”؛ التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية والجودة وتعزيز الإنتاج المحلي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة “مدن” في النسخة الأولى من معرض “سعودي فود للتصنيع 2024” كشريك إستراتيجي، المقرر إقامته في الفترة (30 أبريل – 2 مايو 2024م) بواجهة الرياض تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.