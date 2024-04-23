تدشين أول مزرعة حضرية للزراعة العمودية داخل متاجر السعودية

شهدت السعودية إنجازًا ثوريًا في مجال الزراعة، وذلك بإطلاق وزارة البيئة والمياه والزراعة أول مزرعة حضرية للزراعة العمودية داخل أسواق ومتاجر المنتجات الغذائية.

وتُعدّ هذه المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تُتيح للمستهلكين تجربة فريدة من نوعها للحصول على منتجات غذائية طازجة وحيوية تُزرع أمام أعينهم.

وتضم المزرعة وحدات عرض تجارية تحتوي على مزارع صغيرة تُنتج العديد من النباتات والمنتجات الزراعية المتنوعة، مثل الخس، والكزبرة، والبقدونس، والبروكلي، والتي كان يتم استيرادها سابقًا من خارج المملكة.

وتُمثل هذه المزرعة الحضرية بداية الانطلاق لهذه التجربة الرائدة التي تهدف إلى إنشاء ما بين 600 و 1000 مزرعة خلال السنوات الخمس المقبلة داخل منظومة التجزئة في أسواق المملكة كافة.

وتُوفّر هذه المزارع ما بين 20 و 40% من الاحتياج للمنتجات الزراعية والخضراوات، مما يُساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.