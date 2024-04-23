هيوز الأمريكية تُساهم في توسيع شبكة الغاز السعودية بتوريد 17 ضاغطًا جديدًا

ذكرت بيكر هيوز الأمريكية لخدمات حقول النفط، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت طلبا لتوريد معدات للمرحلة الثالثة من مشروع شركة أرامكو الذي يهدف لتوسعة شبكة الغاز في المملكة.

وستتولى بيكر هيوز توريد 17 ضاغطا للطرد المركزي لشبكات خطوط الأنابيب بالمشروع، حيث يهدف مشروع أرامكو إلى زيادة توزيع الغاز في أنحاء المملكة.

يأتي طلب التوريد الأحدث الذي تسلمته بيكر هيوز في الربع الأول من العام الجاري عقب تسليم 18 ضاغطا للطرد المركزي ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

وقالت بيكر هيوز إنها تستثمر أيضا في توسيع موقع التصنيع الخاص بها في إحدى المناطق التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

وفي مارس 2024، رفعت شركة أرامكو السعودية معدل النمو المستهدف لإنتاج الغاز إلى أكثر من 60% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2021، وقالت إن مشاريع الغاز التابعة لها تتقدم لتحقيق هذا الهدف.