الأمم المتحدة تدعو لتحقيق دولي حول المقابر الجماعية في مستشفيات غزة

دعت الأمم المتحدة، عبر مكتب حقوق الإنسان التابع لها، إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في “مجمع الشفاء” و”مجمع ناصر” بقطاع غزة.

ووصفت “وكالة الصحافة الفرنسية” تدمير المجمعين الطبيين الكبيرين في غزة بأنه أمر مرعب.

أكد فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، في بيان صدر عنه أهمية إجراء “تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة” في هذه الوفيات، وفي الظروف التي تم فيها التهرب من العقاب.

وأعلن المكتب الإعلامي في غزة عن اكتشاف مقبرة جماعية لفلسطينيين تم دفنهم بواسطة الجيش الإسرائيلي في باحة “مجمع الشفاء” الطبي الواقع في غرب مدينة غزة، خلال العملية العسكرية التي نفذها الجيش في المستشفى.

وعُثر على 10 جثث لفلسطينيين تم إعدامهم ودفنهم في الباحة الأمامية للمستشفى خلال العمليات العسكرية التي استمرت لمدة أسبوعين في نهاية شهر مارس الماضي.