ضبط عمالة غير قانونية في مقر غش تجاري لتعبئة مواد التنظيف بالأحساء

أعلنت وزارة التجارة عن ضبط وإغلاق مقر مخالف في منطقة بيرين التابعة لمحافظة الأحساء، حيث استخدمت إحدى المزارع هذا المقر للقيام بأعمال الغش في تعبئة مواد التنظيف مجهولة المصدر في عبوات تحمل علامات تجارية معروفة.

وقد اتخذت الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخالفة، حيث تم إغلاق المقر المخالف ووقف نشاطه فوراً. كما تم تحويل العمالة غير القانونية إلى الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات الرادعة بحقهم وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وقد تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخالفة، حيث عثر على ملصقات مزيفة للمنظفات، وخزانات تحتوي على صابون سائل، ونحو 3 آلاف عبوة فارغة جاهزة للتعبئة، و1500 كرتون تغليف يحمل علامات تجارية مقلدة، و2520 منتجًا مغشوشًا جاهزًا للبيع.

وبالإضافة إلى ذلك، تم ضبط أكياس من الملح والصودا، وجهاز ميزان إلكتروني، وآلات خلط وطابعة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة التجارة لحماية المستهلكين ومكافحة الغش التجاري للحفاظ على سلامة المنتجات وثقة المستهلكين في الأسواق المحلية.