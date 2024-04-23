محفظة بـ 100 مليون ريال لتطوير السقيا في الحرمين الشريفين

وقعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود الأهلية، اتفاقية لتأسيس محفظة مشاريع بقيمة 100 مليون ريال، بهدف دعم وتطوير نظام السقيا في الحرمين الشريفين.

تم توقيع الاتفاقية في حفل افتتاح منتدى العمرة والزيارة الذي أقيم في مركز الملك سلمان للمؤتمرات والمعارض بالمدينة المنورة، بحضور أمير منطقة المدينة المنورة سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ووزير الحج والعمرة ورئيس مجلس الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنى التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للحجاج والزوار، وتعكس التزام الجهات المعنية بتعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين في المملكة العربية السعودية.

وستستخدم المحفظة لتمويل مشاريع تحسين نظام السقيا في الحرمين الشريفين، وذلك بهدف توفير مياه الشرب وتبريد المناطق المزدحمة وتحسين تجربة الزوار.

تعد هذه الخطوة جزءًا من التزام المملكة العربية السعودية بتحسين الخدمات الحجية والتطوير المستدام في الحرمين الشريفين، وتعزز مكانتها كوجهة رئيسية للحجاج والزوار من جميع أنحاء العالم.