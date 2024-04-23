وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون مع رؤساء شركات عالمية في معرض هانوفر ميسي 2024

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، بعدد من مسؤولي الشركات العالمية، على هامش زيارته لمعرض “هانوفر ميسي” 2024 في مدينة هانوفر بألمانيا.

وتضمنت لقاءات مع رئيس مجلس إدارة “دويتشه ميسي”، والرئيس التنفيذي لأكاديمية “دويتشه ميسي” للتكنولوجيا، والشريك الإداري لمجموعة “كناوف”، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة “في لاين” الصناعية، بالإضافة إلى اجتماعات مع رؤساء وقادة جهات القطاع الخاص المشاركة في المعرض.

وفي سياق آخر، افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية جناح الوزارة المشارك في المعرض تحت مظلة “صناعة سعودية”، وقام بزيارة الشركات الوطنية المشاركة بهدف إبراز ابتكاراتها التقنية المتقدمة في القطاع الصناعي.

ويشارك في معرض “هانوفر ميسي” 2024 عدد من جهات قطاع الصناعة والثروة المعدنية، بما في ذلك هيئة تنمية الصادرات السعودية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بالإضافة إلى عدد من الشركات الصناعية الوطنية.