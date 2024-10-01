10.1 مليار ريال حصيلة 171 مليون عملية لنقاط البيع خلال أسبوع

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 14 إلى 20 أبريل 2024، 171 مليون عملية، بقيمة 10.1 مليار ريال، مقابل 11.3 مليار ريال، عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 3.6 مليون بقيمة 489.4 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.2 مليون بقيمة 280.5 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 110 آلاف بقيمة 147 مليون ريال.

كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 970 ألف بقيمة 184.2 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 13.7 مليون بقيمة 761.5 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.4 مليون بقيمة 651.7 مليون ريال.

وبلغ عدد العمليات في الفنادق 598 ألف بقيمة 237.5 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة907 ملايين0 بقيمة 63.8 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 158 ألف بقيمة 196.1 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 19.8 مليون بقيمة 1.22مليار ريال.

ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة مليوني عملية بقيمة 210 ملايين ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 50.9 مليون بقيمة 1.61 مليار ريال.