الفنانة المصرية يسرا بعد عرض فيلم “شقو” بالرياض: شكرًا للجمهور السعودي

شاركت الفنانة يسرا جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة من العرض الأول لفيلم “شقو”، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

نشرت “يسرا” الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلقت عليها: “من العرض الخاص لفيلم شقو في الرياض.. شكرًا لكل الجمهور السعودي على الاستقبال العظيم”.

ظهرت يسرا في الصور وهي تلتقط الصور التذكارية مع الجمهور الذي حضر لمشاهدة “فيلم شقو” داخل صالات العرض.

“فيلم شقو” من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وبطولة عدد من نجوم السينما المصرية منهم: عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربيني، عباس أبو الحسن، وليد فواز، ومحمد جمعة.