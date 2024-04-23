عقوبات مغلظة على الإنتر وميلان بعد شغب الديربي

كشف القاضي الرياضي في الدوري الإيطالي عن العقوبات الخاصة بديربى ميلان ضد الإنتر في مباراة أقيمت على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الكالتشيو للموسم الحالي 2023-24.

تم إيقاف كابتن ميلان دافيد كالابريا مباراتين بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في ديربي ديلا مادونينا، بينما سيتم إيقاف ثيو هيرنانديز ودينزل دومفريز لمباراة واحدة فقط.

وأصدر القاضي الرياضي في الدوري الإيطالي أحكامه بعد ظهر الثلاثاء، بعد انتهاء الجولة 33.

تم طرد كابتن الروسونيري كالابريا في الدقيقة 95 من ديربي ديلا مادونينا الليلة الماضية بعد أن ضرب دافيد فراتيسي في وجهه. ولهذا السبب، تم إيقاف مدافع ميلان مباراتين.

من ناحية أخرى، تم إيقاف زميله ثيو هيرنانديز والظهير الأيمن للإنتر دومفريز، الذي حصل أيضًا على بطاقات حمراء مباشرة، في الدقيقة 93، لمباراة واحدة فقط. وحدد الحكم الرياضي أن كلا اللاعبين أمسكا نفسهما من رقبتهما، مما أدى إلى حصول كل منهما على بطاقة حمراء مستقيمة. كما تم تغريم كل من ثيو ودومفريز مبلغ 10 آلاف يورو لكل منهما.

كما سيغيب مدافع ميلان فيكايو توموري عن المباراة المقبلة في الدوري الإيطالي أمام يوفنتوس بعد حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة هذا الموسم.

واللاعبون الآخرون الموقوفون عن الجولة 34 من الدوري الإيطالي هم أنطونيو كاندريفا (ساليرنيتانا)، وأرماند لورينتي (ساسولو)، وكارول لينيتي (تورينو)، ودييجو يورينتي، ولياندرو باريديس (روما)، وزيتو لوفومبو (كالياري).