محلل سياسي لـ”الوئام”: الغارات الإسرائيلية تستهدف العمق اللبناني

الوئام – خاص

تتطور الأوضاع داخل جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، بشكل غير مسبوق، منذ بداية الحرب في غزة يوم 7 أكتوبر الماضي، حيث شن الجيش الإسرائيلي هجومًا على الشريط الحدودي وذلك ردًا على استهداف مقر قيادة عسكري شمالي إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا من لبنان.

سلسلة تطورات

وقال الدكتور محمد الرز المحلل السياسي اللبناني، إن الساحة اللبنانية تشهد سلسلة تطورات على صعيد المعارك جنوبا مع الكيان الإسرائيلي وهي على قدر من الأهمية.

وأضاف “الرز” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن المعارك تستمر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي مع تصاعد ملحوظ في نوعية الأسلحة المستخدمة وفي تمدد الغارات الإسرائيلية نحو العمق اللبناني في مناطق البقاع الأوسط والشمالي وكذلك في اصطياد المسيرات الإسرائيلية لعناصر وقيادات الميدان في حزب الله.

وأوضح المحلل السياسي اللبناني، أن كل ذلك وسط استمرار التهديدات الإسرائيلية بالدخول برا إلى الجنوب اللبناني ترافقها مناورات عملية تحاكي طبيعة القتال في المنطقة.

وتابع “الرز”: “في المقابل يواصل الحزب قصفه لمراكز إسرائيلية في الجولان والجليل الأعلى مرورا بالمستوطنات المقابلة للحدود اللبنانية ووصولا إلى طبريا وصفد مع إدخال أسلحة أكثر تطورا ومنها سلاح الجو”.

الحرب مستمرة

واختتم “الرز” تصريحاته وقال: “الحرب تستمر بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان ولن تتوقف تلك الفترة ومن المتوقع زيادة وتيرة الصراع الآونة المقبلة”.