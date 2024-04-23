مختص بالموارد البشرية: 73% من الاستقالات في السعودية سببها المدير المباشر وليس الراتب

قال المختص في الموارد البشرية، رضوان الجلواح، إن 73% من أسباب الاستقالات في السعودية في السنوات السابقة كان سببها المباشر تعامل المدير المباشر.

وأضاف “الجلواح”، في لقاء مع برنامج “يا هلا” عبر “روتانا خليجية”، أنه كلما كان تعامل المدير سيئًا، فإن هذا يعني أن القائمين على هذه المؤسسة سيئون وأن السياسة المعتمدة في العمل سيئة، وبالتالي على الموظف ترك العمل فورًا، إذا ساءت نفسيته من التعامل وليس من كثرة العمل.

وتابع “الجلواح” أن الرواتب ليست السبب المباشر في استقالات الموظفين في السعودية، بل هي في المرتبة الثانية بعد تعامل المدير المباشر.