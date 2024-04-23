نيمار يساند لاعبي الهلال بين شوطي لقاء العين

حرص البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق الهلال على تحفيز لاعبي الزعيم بين شوطي مباراة العين الإماراتي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين.

وقام نيمار بالنزول لغرفة خلع الملابس بين شوطي اللقاء لتحفيز اللاعبين.

حسم التعادل الإيجابي 1-1 أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال السعودي مع نظيره فريق العين الإماراتي، خلال المواجهة الحاسمة التي تجمع الفريقين حاليا، على ملعب “المملكة أرينا”، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

تقدم روبن نيفيز لاعب الهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 4 ولكن العين أحبط البداية الرائعة للزعيم السعودي من خلال تسجيل هدف التعادل والرد سريعا في الدقيقة 12 عبر اللاعب إريك.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح سفيان رحيمى لاعب العين، قبل نهاية الشوط الأول، لكن تراجع عن قراره بعد الرجوع للـVAR لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 بعد احتساب 11 دقيقة كوقت بدل ضائع فى الشوط.

وأجرى هيرنان كريسبو مدرب العين تغييرا اضطراريا بدخول سعيد جمعة بدلا من إيريك صاحب هدف التعادل والذى تعرض للإصابة.