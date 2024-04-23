الأخضر تحت23 يعاود تدريباته استعدادًا لربع نهائي كاس آسيا

عاود المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم الثلاثاء تدريباته بعد مباراته أمس الإثنين مع منتخب العراق، والتي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم في الصالة الرياضية بمقر سكّن البعثة، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى تمارين تقوية.

ويؤدي أخضر 23 عامًا حصته التدريبية في تمام الرابعة من مساء يوم غدٍ الأربعاء على ملعب جامعة قطر 2، سيتاح لوسائل الإعلام تغطية الربع ساعة الأولى منها.

من جهة أخرى، قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عامًا استبعاد اللاعب محمد مران، وذلك بعد أن أوضحت الفحوصات الطبية تعرضه لقطع في بعض أربطة مفصل الكاحل الأيمن.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يتصدر مجموعته “الثالثة” والتي تضمّ إلى جانبه منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.