إيقاف لاعب في الدوري الإيراني بسبب “حضن” في الملعب

قرر اتحاد الكرة الإيراني إيقاف حارس المرمي حسين حسيني حارس الاستقلال الإيراني ومنتخب ايران مباراة واحدة بسبب قيامه باحتضان مشجعة اثناء احدي مباريات الدوري الإيراني.

وكشفت صحيفة “خبر ورزشي” الرياضية الإيرانية ان الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قرر إيقاف الحارس الدولي حسين حسيني لمباراة واحدة، على خلفية احتضانه مشجّعة دخلت أرض الملعب خلال مباراة فريقه في الدوري الإيراني أمام أراك يوم 12 ابريل الجاري، ووقتها توقفت المباراة نتيجة اقتحام المشجعة التى توجهت إلى الحارس رغم توقيفها من جانب الأمن، واضطر الحارس الدولى لتلبية طلبها حتى تغادر الملعب.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الإيراني قام بتغريم الحارس 4700 دولار والإيقاف لمباراة واحدة بتهمة “السلوك السيئ تجاه رجال أمن المباراة”.