أول تعليق من خيسوس بعد الوداع الآسيوي

أبدى البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال حزنه بعد الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي.

وقال خيسوس :” في البداية أشكر الجماهير التي حضرت، وقدمت كل شيء لدعم الفريق، وكانوا يستحقون منحهم التأهل للنهائي”.

وتابع :” ما قدمناه في الذهاب والإياب لم يكن كافياً للوصول للنهائي، مع الإشارة إلى تقديمنا شوط ثاني رائع في لقاء اليوم، وخلقنا عدة فرص لم نستغلها”.

وأكمل :” لدينا ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب في الدقيقة 46″.

وأضاف :” لا زال لدينا لقبين بإمكاننا تحقيقهما، أولا لقب الدوري الذي لم يحسم حتى الآن، وأيضاً المنافسة على كأس الملك”.

وواصل :” كنا بحاجة البحث عن حلول هجومية دون التأثير على نسق الفريق، لذلك أجريت بعض التبديلات لزيادة الضغط الهجومي على الأطراف”.