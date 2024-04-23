ميدو بعد خروج الهلال: كنتم قريبين من موسم تاريخي

علق أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق على خروج الهلال أمام العين الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكتب عبر حسابه على “تويتر” : ” الف مبروك لنادي العين التأهل المستحق ..على مدار المبارتين كانوا أكثر تنظيما..أكثر تركيزا.. معاهم مدرب واقعي..هارد لك لنادي الهلال كنتم قريبين من موسم تاريخي ولكن عدم احترام المنافس من قبل المدرب في المباراة الاولى أضاع الحلم الآسيوي”.!!

تأهل فريق العين الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا رغم خسارته من الهلال بهدفين لهدف اليوم الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي.

واستفاد العين الإماراتي من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 4-2.