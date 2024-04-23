رئيس “البصريات السعودية” يحذر من مراكز غير مرخصة تمارس مهنة فحص النظر وبيع النظارات

أكد الدكتور وليد الغامدي، رئيس مجلس إدارة جمعية البصريات السعودية، على ضرورة تطوير قطاع البصريات في المملكة العربية السعودية وفرض رقابة أقوى على مراكز النظارات، وذلك في تصريحات أدلى بها لقناة السعودية.

وأوضح الغامدي أن هناك بعض مراكز البصريات غير المرخصة التي تستغل ثغرة في الأنظمة تسمح ببيع النظارات الشمسية دون الحاجة إلى ترخيص كامل لممارسة مهنة فحص النظر وبيع النظارات الطبية.

وأشار الغامدي إلى أن هذه المراكز تنتشر بشكل خاص في المناطق الأقل كثافة سكانية، حيث لا يوجد رقابة كافية من قبل وزارة الصحة.

وحذر الغامدي من مخاطر التعامل مع هذه المراكز غير المرخصة، حيث أنها لا توفر فحصًا سليمًا للنظر ولا تضمن جودة العدسات التي يتم بيعها، مما قد يعرض صحة المرضى للخطر.

ودعا الغامدي إلى تشديد الرقابة على مراكز البصريات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول المرضى على خدمات بصرية آمنة وذات جودة عالية. ‏