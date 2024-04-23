أرسنال يمطر شباك تشيلسي بخماسية نظيفة

انتصر فريق أرسنال، أمام نظيره تشيلسي، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الإمارات، ضمن مؤجلات الجولة 29 للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل خماسية الجانرز في المباراة كلا من، تروسارد هدفا بالدقيقة الرابعة، كاي هافرتز ثنائية بالدقائق 57، 65، بن وايت ثنائية بالدقائق 52، 70، لتنتهي المواجهة بنتيجة 5/0.

سيطر الجانرز على مجريات المباراة بشكل كامل خلال 90 دقيقة، واستغل الفرص المحققة للتسجيل، وسط تفكك وانفلات دفاعي في صفوف الضيوف.

حاول أصحاب الأرض، زيادة السجل التهديفي في شباك تشيلسي خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، وأهدر أكثر من فرصة محققة للتهديف، لكنه اكتفى بخماسية منحته الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

عقب قمة اليوم، يحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 77 نقطة، جمعها من 24 انتصار، و 5 تعادلات، وتلقى الهزيمة خلال 5 مواجهات.

بينما يتواجد تشيلسي، بالمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، حصدها من 13 انتصار، و 8 تعادلات، وخسر 11 مواجهة منذ انطلاق الموسم.