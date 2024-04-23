أبل تستعد للإعلان عن منتجات جديدة في 7 مايو

تستعد شركة أبل لإطلاق منتجها الثاني لهذا العام في حدث افتراضي سيعقد في 7 مايو.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، من المتوقع أن يشهد الحدث إطلاق iPad Pro جديد مع شاشة OLED محسّنة و Apple Pencil محسّن.

وتشير الشائعات إلى أن iPad Pro الجديد سيحصل على شاشة OLED بحجم 13 بوصة، وشريحة M3 محدثة، وكاميرا أمامية قابلة للتعديل أفقيًا.

بالإضافة إلى ذلك، قد تكشف أبل عن Apple Pencil جديد مع ميزات جديدة ولوحة مفاتيح Magic Keyboard مُعاد تصميمها.

ويُعدّ هذا الحدث بمثابة أطول فترة انتظار لطرز iPad جديدة منذ دخول أبل إلى فئة المنتج لأول مرة.

وإلى جانب iPad Pro، تشير بعض التقارير إلى أن أبل قد تكشف أيضًا عن iPad Air جديد بحجم 12.9 بوصة.