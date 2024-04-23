إلقاء القبض على لاعبين فى الدورى الإنجليزى بتهمة الاغتصاب

كشفت بعض التقارير عن إلقاء القبض على اثنين من لاعبي كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إبلاغ الشرطة بحادثة اغتصاب، فيما لم يعلن هويتهما، في الوقت الذي تعاني فيه الكرة البريطانية من حوادث مماثلة كان آخرها قضية ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد السابق.

وذكرت صحيفة “ذا صن” أن لاعبي كرة القدم اللذين لم يتم الكشف عن هويتهما من نفس النادي، وتم القبض عليهما في نهاية الأسبوع.

وبحسب ما ورد تحدثت الشرطة إلى أحد اللاعبين، البالغ من العمر 19 عامًا، للاشتباه في الاعتداء عليه والمساعدة والتحريض على الاغتصاب قبل إلقاء القبض عليه رسميًا. تمت مقابلته من قبل المحققين تحت الحذر بعد أن أمضى ليلة في الزنازين.

وتم القبض على اللاعب الآخر، البالغ من العمر 19 عامًا أيضًا، في اليوم التالي واستجوبه الضباط لاحقًا للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب.

وقالت الصحيفة إنه تم إطلاق سراح كلا اللاعبين بكفالة في انتظار مزيد من التحقيقات. وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة ذا صن: “لقد اعتقل الضباط رجلين بعد بلاغ عن حادث اغتصاب”.

تم القبض على رجل يبلغ من العمر 19 عامًا للاشتباه في قيامه بالاعتداء والمساعدة والتحريض على الاغتصاب. وتم القبض على رجل آخر يبلغ من العمر 19 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب.

وأوضح التقرير: “تم إطلاق سراح الرجلين منذ ذلك الحين بكفالة الشرطة”. وقال مصدر لصحيفة ذا صن إن الشرطة وصلت إلى الملعب وتحدثت مع أحد اللاعبين في “غرفة خاصة داخل الأرض”. وأضاف أنه غادر النادي مع “شخص آخر” وتم القبض عليه رسميًا في وقت لاحق من تلك الليلة.

وقال متحدث باسم النادي لصحيفة ذا صن: “بما أن الأمر الآن في أيدي الشرطة، فلن يقوم نادي كرة القدم بالإدلاء بمزيد من التعليقات في هذه المرحلة”.