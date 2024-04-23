4 أعراض في المرحلة الأخيرة من السرطان

المرحلة 4 من السرطان هي المرحلة الأخيرة، والأكثر تقدمًا في السرطان، وعادة ما يكون العلاج فيها غير ممكن، بينما يتم التركيز على نوعية الحياة وتخفيف الأعراض والألم.

ووفق موقع “Health“، فإن سرطان المرحلة 4 يمكن التعايش معه لسنوات، يحددها نوع السرطان، وقد يستمر خلالها العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج الموجه والعلاج المناعي، بالإضافة إلى الرعاية التلطيفية لتخفيف الآلام.

وقد طورت اللجنة الأمريكية المشتركة لمكافحة السرطان (AJCC) نظام التدريج TNM لتحديد مدى تقدم السرطان من خلال تقييم العوامل التالية:

T للورم: يقيس حجم الورم وموقعه

N للعقد: يحدد ما إذا كانت الخلايا السرطانية قد انتشرت إلى الغدد الليمفاوية (أجزاء من جهازك المناعي تحمل خلايا الدم البيضاء حول جسمك للمساعدة في مكافحة العدوى)

M لورم خبيث: يقيم ما إذا كانت الخلايا السرطانية قد انتشرت إلى مناطق أخرى من الجسم

ينتشر السرطان عن طريق النمو أولًا في الأنسجة المجاورة، ثم ينتقل عبر جدران الغدد الليمفاوية أو الأوعية الدموية، ومن هناك، يمكن أن ينتقل عبر الجهاز اللمفاوي أو مجرى الدم إلى مناطق بعيدة من الجسم، وهذا هو ما يؤدي إلى ورم خبيث وسرطان المرحلة 4.

مراحل السرطان:

المرحلة 0: تسمى أيضًا السرطان الموضعي، حيث توجد خلايا غير طبيعية ولكنها لم تنتشر.

المرحلة 1: تعني السرطان موجود، ولكنه لم ينمو إلى الأنسجة المجاورة.

المرحلة 2: تعني السرطان موجود، ونما إلى الأنسجة المجاورة، وربما انتشر إلى الغدد الليمفاوية أيضًا.

المرحلة 3: تعني السرطان موجود، ونما إلى الأنسجة المجاورة، وانتشر إلى الغدد الليمفاوية أيضًا.

المرحلة 4: انتشر السرطان إلى مناطق بعيدة من الجسم.

الأنواع الشائعة من سرطان المرحلة 4:

يمكن لأي نوع من السرطان أن يتقدم إلى المرحلة 4 ولكن بعض الأنواع أكثر عدوانية وأكثر عرضة للانتشار.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينتشر السرطان إلى أي منطقة من الجسم، ولكن المناطق الأكثر شيوعًا تشمل العظام والكبد والرئتين.

وتتضمن بعض الأنواع الشائعة من سرطان المرحلة 4 (وحيث تنتشر عادة) ما يلي:

سرطان الرئة: قد ينتشر إلى الغدد الكظرية والعظام والدماغ والكبد

سرطان القولون: قد ينتشر إلى الكبد والرئتين والبريتوني (الغشاء الذي يبطن تجويف البطن)

سرطان البنكرياس: قد ينتشر إلى الكبد والرئتين والبريتوني

سرطان الثدي: قد ينتشر إلى العظام والدماغ والكبد والرئتين

سرطان البروستاتا: قد ينتشر إلى الغدد الكظرية والعظام والكبد والرئتين

سرطان الرحم: قد ينتشر إلى العظام والكبد والرئتين والمهبل

سرطان الجلد: قد ينتشر إلى العظام والدماغ والكبد والرئتين والجلد والعضلات

الأعراض:

تختلف أعراض سرطان المرحلة 4 اعتمادًا على المكان الذي بدأ فيه السرطان ومكان انتشاره.

تشمل الأعراض العامة لسرطان المرحلة 4 ما يلي:

جهد

ضعف

ألم

فقدان الوزن غير المقصود

تعتمد الأعراض الأخرى لسرطان المرحلة 4 على مناطق الجسم المصابة. وتشمل الأعراض حسب منطقة ورم خبيث ما يلي:

عظام: آلام العظام والكسور

دماغ: الصداع، والدوخة، والغثيان، وصعوبة المشي، والارتباك، والنوبات

الرئتين: ضيق في التنفس، سعال، ألم في الصدر، سعال دم

كبد: تورم في البطن، ألم، فقدان الوزن

كيف يتم تشخيص سرطان المرحلة 4؟

يستخدم فريق الأورام العديد من الاختبارات الطبية المختلفة لتشخيص سرطان المرحلة 4.

تشمل الاختبارات التشخيصية للمرحلة 4 من السرطان ما يلي:

اختبارات الدم: يمكن استخدام تعداد الدم الكامل (CBC) لقياس عدد خلايا الدم وعلامات الورم للكشف عن الخلايا السرطانية، بالإضافة إلى غيرها.

الخزعة: يتم أخذ عينة من الأنسجة وإرسالها إلى المختبر للبحث عن الخلايا السرطانية.

التنظير: يتم إدخال أنبوب رفيع في الجسم للنظر إلى عضو داخلي.

الأشعة السينية: هذا اختبار تصوير يستخدم لعرض العظام أو الأعضاء الداخلية.

التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI): اختبار يستخدم مغناطيسات قوية لالتقاط صور الأشعة السينية في عدة زوايا.

التصوير المقطعي المحوسب (CT): هذا اختبار إشعاعي يستخدم لتحديد موقع الورم وتحديد حجمه.

التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET): هذا مسح نووي يحدد موقع الخلايا السرطانية في جميع أنحاء الجسم ويحدد الانتشار.

علاجات سرطان المرحلة 4:

هناك العديد من خيارات العلاج المتاحة لسرطان المرحلة 4. ستعتمد خطة العلاج الفردية الخاصة بك على نوع السرطان، ومكان انتشاره، ومدى تقدمه، والأعراض والصحة العامة. وعادة ما يكون الهدف من المرحلة 4 من علاج السرطان هو وقف أو إبطاء نمو السرطان. قد تشمل خيارات العلاج ما يلي:

العلاج الكيميائي: العلاج الكيميائي هو علاج شائع لسرطان المرحلة 4، يشير إلى الأدوية التي تقتل الخلايا سريعة النمو، بما في ذلك الخلايا السرطانية.

العلاج الإشعاعي: قد يوصي فريق الرعاية الصحية بالعلاج الإشعاعي لتقليص الأورام التي تسبب الألم أو الأعراض المزعجة.

العلاج الموجه: يتضمن العلاج الموجه الأدوية التي تستهدف بروتينات أو طفرات جينية معينة. هذا يمكن أن يبطئ نمو السرطان.

العلاج المناعي: يعمل العلاج المناعي عن طريق تعزيز استجابة الجهاز المناعي للخلايا السرطانية.

جراحة: الجراحة ليست عادة خيارا لسرطان المرحلة 4.

ومع ذلك، إذا كان من الممكن إزالة الأورام السرطانية التي تسبب أعراضًا غير مريحة، فقد يوصي فريق الرعاية الصحية الخاص بك بإجراء عملية جراحية. على سبيل المثال، قد يزيل الجراح أورام الرئة لتسهيل التنفس.

الرعاية التلطيفية: وهي نوع من العلاج يركز على تحسين نوعية حياتك. والهدف من الرعاية التلطيفية هو تمديد حياة المريض وتحسينها.