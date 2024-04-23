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    قمة الضيافة المستقبلية

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24 أبريل 2024

خبراء لـ”الوئام”: المواجهة خارج حدود أوكرانيا تقترب بين روسيا والناتو

دوليات
خبراء لـ”الوئام”: المواجهة خارج حدود أوكرانيا تقترب بين روسيا والناتو

الوئام- خاص

تتزايَد حدود التوتر في المنطقة الشمالية من العالم، لا سيما بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية المستمرّة منذ سنوات، وشهدت الساعات الماضية إعلان أندريه دودا، الرئيس البولندي، أن بلاده مستعدّة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.

ويفسّر مراقبون الخطوة بأنها محاولة أمريكية لتحجيم حدود المواجهة بين الغرب وروسيا حال اندلاع مواجهة عسكرية، في ظل اشتعال الاختلافات بين الجانبين خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما أنّ الانتشار النووي الغربي على حدود موسكو ستكون له حسابات أخرى من جانب الروس وتدمير نظام تدابير بناء الثقة والحد من انتشار الأسلحة النووية، كما يرى بعض المراقبين التحرك الغربي بنشر أسلحة نووية في بولندا فرصة للضغط من أجل الدخول في مسارات السلام.

على الجانب الآخر، تسود مخاوف من بَدء فصل جديد من الصراع بين موسكو ودول “الناتو”، مع انتشار أسلحة نووية غربية وأمريكية في أراضي بولندا، كونه قد يثير حفيظة الروس.

وتمتلك الولايات المتحدة 100 سلاح نووي تكتيكي في أوروبا وتركيا، وتُخزَّن الأسلحة في 6 قواعد منتشرة في 5 دول، وتحدَّث مُتخصِّصان لـ”الوئام” بشأن أسباب الخطوة وطبيعة الرد الروسي عليها.

محاصرة الدور الروسي

يقول سركيس أبوزيد، المحلل السياسي والباحث في الشؤون الدولية، إن “ما نشهده حاليا من مواجهات غير مباشرة بين دول حلف ’الناتو’ بقيادة أمريكية وروسيا، يأتي في ظل رغبة الدول الأوروبية تطويق الدور الروسي في العالم، خصوصا مع نشاط موسكو في العديد من الملفات، وانتشار التأثير الروسي في مناطق أزمات وقضايا ساخنة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا”.

ويُضيف سركيس أبوزيد، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنّ “روسيا تحاول بشتّى الطرق استعادة دور الاتحاد السوفيتي السابق، ضمن تطبيق نظام التعددية القطبية بالشراكة مع الدور الصيني، وإعادة موسكو التمركز السياسي وربما العسكري في دول الجوار بشمال العالم، على أمل عودة مكانتها كقطب عالمي إلى جوار الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأرجع أبوزيد الخطوة البولندية ضمن مظلة “الناتو” بنشر أسلحة نووية، لعدد من الأسباب:
– جزء من الرد على نقل روسيا أسلحة نووية وطويلة المدى إلى بيلاروسيا الفترة الماضية.
– محاولة “الناتو” والولايات المتحدة معادلة كفة القوى على صعيد القوة والتهديد النووي في شمال العالم.
– محاولة لاستعادة كفّة الردع والتأثير الغربي أمام التفوّق النووي الروسي الذي يمثّل الترسانة النووية الأولى عالميا.
– تزايد مساعي الولايات المتحدة لزيادة المد النووي لأسلحتها قرب حدود روسيا لتأمين حلفائها الغربيين والمنضمّين حديثا للناتو.

خطوات مُتوقّعة

يرى علوان أمين الدين، الباحث في الشؤون الدولية مؤسس ومدير مركز “سيتا” للدراسات، أن “الخلافات بين الاتحاد السوفيتي وبولندا ’تاريخية’، ونشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا ليس المحطة الأولى في التوترات بين البلدين، خاصة أن وارسو ضمن طليعة الدول التي تزوّد أوكرانيا بالسلاح ضد روسيا، وهناك تحفّز غربي من نشر أسلحة روسية طويلة المدى في كالينينجراد التي تحيط بها بولندا وليتوانيا وبالقرب من حدود دول تابعة للناتو”.

ويقول علوان أمين الدين، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن “هناك مخاوف أوروبية شديدة من انتقال حدود الصراع بين روسيا و’الناتو’، من أراضي أوكرانيا، إلى دول أخرى، تشمل ليتوانيا وبولندا، وترى الأخيرة أن من مصالحها وجود أسلحة نووية على أراضيها لحمايتها ضد روسيا”.

وعن الخطوات الروسية المتوقّعة خلال الفترة المقبلة مع خطوة أمريكا نشر أسلحة نووية في بولندا، يقول الباحث في الشؤون الدولية:

– أمر وارد أن تسعى روسيا لتحريك خطوط دفاعاتها الأولى الخاصّة بالأمن القومي خارج حدود حربها ضد أوكرانيا.

– زيادة الترسانة النووية الروسية، وربما إعادة توزيعها في مناطق استراتيجية جديدة بالقرب من الحدود مع دول “الناتو”.

– اتّساع رقعة التقارُب السياسي والتعاون العسكري الروسي الصيني في مساحات الشراكة، مع تزايُد التهديدات الفعلية على حدودها مع “الناتو”.

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