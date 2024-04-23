إكس تروج لتطبيقها الجديد للتلفاز الذكي

أعلنت شركة إكس عن قرب إطلاق تطبيق جديد للتلفاز الذكي لمقاطع الفيديو المحملة عبر الشبكة الاجتماعية، والذي يحمل اسم “X TV”، دون تحديد تاريخ محدد للإصدار. تم نشر مقطع فيديو ترويجي للتطبيق الجديد عبر منصتهم.

ووفقًا لبيان الشركة، يهدف التطبيق إلى أن يكون رفيقًا مثاليًا لتجربة ترفيهية عالية الجودة على الشاشة الكبيرة. وأكدت الرئيسة التنفيذية للشركة، ليندا ياكارينو، على توافر محتوى في الوقت الفعلي بشكل واسع النطاق، لكن التفاصيل الكاملة غير متوفرة بعد.

Coming soon to a television near you: X TV 👀 pic.twitter.com/C7VWNa7jG5 — News (@XNews) April 23, 2024

يقدم التطبيق الجديد محتوى جذابًا في الوقت الفعلي على أجهزة التلفاز الذكية، وتتميز واجهته بتصميم مشابه لواجهة يوتيوب، كما يظهر في الفيديو الترويجي. كما يتضمن التطبيق خوارزمية لعرض مقاطع الفيديو الرائجة وتنظيمها وفقًا للموضوعات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم التطبيق ميزة المشاهدة عبر الأجهزة، مما يسمح للمستخدمين بالتنقل بين الأجهزة بسهولة. وأشارت ياكارينو إلى وجود بحث محسّن لمقاطع الفيديو، ومن المتوقع أن يكون التطبيق متاحًا على معظم أجهزة التلفاز الذكية.

لا يتوفر تاريخ رسمي لإطلاق التطبيق حتى الآن، ولكن يُعتبر هذا الإعلان جزءًا من جهود ياكارينو لتحويل المنصة الاجتماعية إلى مكان يركز على محتوى الفيديو. تشمل الميزات الحالية للمنصة عروضًا أصلية من مشاهير مثل تولسي جابارد وجيم روما.

تأتي هذه الإعلانات بعد أسبوع واحد من كشف منصة Truth Social، التي تعود ملكيتها لشركة إعلامية تابعة لدونالد ترامب، عن خططها لإطلاق منصة بث متلفز مباشر، مع التركيز على الأخبار والمحتوى الديني.