إكس تروج لتطبيقها الجديد للتلفاز الذكي

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  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

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    معرض الأخشاب

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    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
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    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
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    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
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    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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    معرض البناء الرياضي 2024

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    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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فريق التحرير

24 أبريل 2024

إكس تروج لتطبيقها الجديد للتلفاز الذكي

منوعات
إكس تروج لتطبيقها الجديد للتلفاز الذكي

أعلنت شركة إكس عن قرب إطلاق تطبيق جديد للتلفاز الذكي لمقاطع الفيديو المحملة عبر الشبكة الاجتماعية، والذي يحمل اسم “X TV”، دون تحديد تاريخ محدد للإصدار. تم نشر مقطع فيديو ترويجي للتطبيق الجديد عبر منصتهم.

ووفقًا لبيان الشركة، يهدف التطبيق إلى أن يكون رفيقًا مثاليًا لتجربة ترفيهية عالية الجودة على الشاشة الكبيرة. وأكدت الرئيسة التنفيذية للشركة، ليندا ياكارينو، على توافر محتوى في الوقت الفعلي بشكل واسع النطاق، لكن التفاصيل الكاملة غير متوفرة بعد.

يقدم التطبيق الجديد محتوى جذابًا في الوقت الفعلي على أجهزة التلفاز الذكية، وتتميز واجهته بتصميم مشابه لواجهة يوتيوب، كما يظهر في الفيديو الترويجي. كما يتضمن التطبيق خوارزمية لعرض مقاطع الفيديو الرائجة وتنظيمها وفقًا للموضوعات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم التطبيق ميزة المشاهدة عبر الأجهزة، مما يسمح للمستخدمين بالتنقل بين الأجهزة بسهولة. وأشارت ياكارينو إلى وجود بحث محسّن لمقاطع الفيديو، ومن المتوقع أن يكون التطبيق متاحًا على معظم أجهزة التلفاز الذكية.

لا يتوفر تاريخ رسمي لإطلاق التطبيق حتى الآن، ولكن يُعتبر هذا الإعلان جزءًا من جهود ياكارينو لتحويل المنصة الاجتماعية إلى مكان يركز على محتوى الفيديو. تشمل الميزات الحالية للمنصة عروضًا أصلية من مشاهير مثل تولسي جابارد وجيم روما.

تأتي هذه الإعلانات بعد أسبوع واحد من كشف منصة Truth Social، التي تعود ملكيتها لشركة إعلامية تابعة لدونالد ترامب، عن خططها لإطلاق منصة بث متلفز مباشر، مع التركيز على الأخبار والمحتوى الديني.

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