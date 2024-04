إكس تروج لتطبيقها الجديد للتلفاز الذكي

أعلنت شركة إكس عن قرب إطلاق تطبيق جديد للتلفاز الذكي لمقاطع الفيديو المحملة عبر الشبكة الاجتماعية، والذي يحمل اسم “X TV”، دون تحديد تاريخ محدد للإصدار. تم نشر مقطع فيديو ترويجي للتطبيق الجديد عبر منصتهم.

ووفقًا لبيان الشركة، يهدف التطبيق إلى أن يكون رفيقًا مثاليًا لتجربة ترفيهية عالية الجودة على الشاشة الكبيرة. وأكدت الرئيسة التنفيذية للشركة، ليندا ياكارينو، على توافر محتوى في الوقت الفعلي بشكل واسع النطاق، لكن التفاصيل الكاملة غير متوفرة بعد.

