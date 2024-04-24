166 مليار ريال حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية

وصل حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 166 مليار ريال خلال عام 2023، وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت 8% خلال الستة أعوام الماضية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال النسخة العاشرة من منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية، اليوم في الرياض، والذي شهد حضور نخبة من الخبراء والمختصين وقادة القطاع، وتقديم أربعة عروض رئيسة وجلسة نقاش استعرضت خلالها مؤشرات القطاع بالمملكة، وناقشت توجهات القطاع المستقبلية.

وانطلقت أعمال المنتدى بعرض مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات والتقنية الذي قدمه مدير عام الدراسات بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مفرح نهاري، أبرز من خلاله مدى نمو وازدهار القطاع حيث تشغل المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023.

وتظهر المؤشرات وصول نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 198% من السكان، كما بلغت اشتراكات إنترنت الأشياء 12.6 مليون اشتراك.

وتبرز المؤشرات التي قدمت على منصة المنتدى وصول سرعة تحميل الإنترنت المتنقل بالمملكة إلى 215 ميجا بت في الثانية، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة إلى 99%، فيما وصل عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين بالهيئة إلى 31 مقدم خدمة.