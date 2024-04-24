صحف عبرية تتوقع بدء عملية اجتياح رفح قريبًا

أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن هناك توقعات أن يشن جيش الاحتلال عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة قريبًا، موضحة أن استعدادات تجري لإجلاء النازحين الفلسطينيين الذين يحتمون هناك.

وتصر حكومة الاحتلال على شن عميلة عسكرية في رفح باعتبارها آخر معاقل حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وسط خلاف مع واشنطن حول العملية العسكرية المحتملة.

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وذكرت الصحيفة، أن تعثر المفاوضات مع حماس، دفع حكومة الاحتلال إلى اتخاذ قرارات ببدء العملية العسكرية في رفح قريبًا.

ونشرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أخرى تقارير مماثلة، وأشار البعض إلى لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي بدا أنها تظهر إقامة مدينة خيام لاستقبال من سيتم إجلاؤهم من رفح.

ولم يصدر تعليق بعد عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولا مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وتعج رفح المتاخمة للحدود المصرية بأكثر من مليون فلسطيني فروا من مناطق أخرى بقطاع غزة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر.

وتصر حكومة نتنياهو على أن النصر في حرب غزة، التي بدأت بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل، سيكون مستحيلاً من دون السيطرة على رفح وسحق حماس واستعادة أي أسرى قد يكونون محتجزين هناك.