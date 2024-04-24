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  • 29 - 2
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  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

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فريق التحرير

24 أبريل 2024

صندوق التنمية العقارية: لا نية لتغيير موعد إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين

محليات
صندوق التنمية العقارية: لا نية لتغيير موعد إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين

أكد حمود العصيمي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية، عدم وجود نية لتغيير موعد إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين.

وأشار العصيمي عبر حسابه في منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي إلى الاستمرار في إيداع الدعم بموعده المحدد بقرار مجلس الإدارة وذلك يوم 24 من كل شهر ميلادي.

وأودع صندوق التنمية العقارية اليوم الأربعاء 961 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر أبريل 2024 بهدف تحسين قدرة المستفيدين على التملك تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر إبريل الحالي تم تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان التحّول في يونيو 2017 حتى أبريل بلغ نحو 58.4 مليار ريال.

وأشار بن ماضي إلى أنه لم يطرأ أي تعديل على موعد إيداع الدعم السكني الشهري لمستفيدي برنامج “سكني” المحدد يوم (24) من كل شهر ميلادي، مشيرًا إلى أن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين ومنهم مستفيدي برامج الدعم السكني يوم (1) من كل شهر ميلادي بدءًا من شهر مايو، لن يؤثر على موعد إيداع الدعم السكني الشهري في إطار حرص الصندوق العقاري على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم السكني قبل إيداع الراتب الشهري.

صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة “صمم دعمك” ضمن منصة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

 

 

 

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