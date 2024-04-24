“البنتاجون” يعلن البدء في بناء ميناء مؤقت لإيصال المساعدات لغزة قريبًا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” في بيان لها، عن الاستعداد للبدء في بناء ميناء مؤقت لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة قريبًا.

وذكر المتحدث باسم البنتاجون بات ريادر، أن جميع السفن اللازمة لبناء الميناء المؤقت، موجودة داخل منطقة البحر المتوسط وتقف على أهبة الاستعداد لبدء البناء عندما يعطى الأمر بذلك، مضيفًا: “نحن في وضع يسمح لنا ببدء البناء قريبًا جدًا، في المستقبل القريب جدًا”.

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ورجح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن يبدأ بناء الميناء المؤقت بغزة بحلول أوائل مايو المقبل على أبعد تقدير.

وفي مارس الماضي، أعلنت الحكومة الأمريكية، عن اعتزامها إقامة ميناء مؤقت في البحر المتوسط قبالة قطاع غزة لجلب الغذاء والماء والدواء إلى غزة.