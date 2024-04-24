أمانة نجران تتلف 200 كيلو لحوم فاسدة في جولات رقابية

نفذت أمانة منطقة نجران، جولات رقابية مكثفة على المطاعم بالمنطقة، وأتلفت 200 كيلو جراماً من اللحوم الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشارت أمانة منطقة نجران، إلى استمرار الجولات الرقابية خلال الفترتين الصباحية والمسائية على المنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها التي لها علاقة بصحة المواطنين والمقيمين، وذلك للالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق التدابير الصحية.

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ودعت الأمانة، الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات 940، أو عبر تطبيق “بلدي” المتاح على الأجهزة الذكية.