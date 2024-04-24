6 خطوات لتجنب النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية

كشفت وزارة التجارة، عن خطوات لتجنب النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى ضرورة التحقق من موثوقية المتجر وامتلاكه سجل تجاري أو وثيقة عمل حر.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة التجارة عبر موقع “إكس” انفوجراف يوجه الخطوات اللازمة لتجنب النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية، والتي جاءت كالآتي: