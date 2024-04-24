6 خطوات لتجنب النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية

كشفت وزارة التجارة، عن خطوات لتجنب النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى ضرورة التحقق من موثوقية المتجر وامتلاكه سجل تجاري أو وثيقة عمل حر.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة التجارة عبر موقع “إكس” انفوجراف يوجه الخطوات اللازمة لتجنب النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية، والتي جاءت كالآتي:
- التحقق من موثوقية المتجر وامتلاكه سجل تجاري أو وثيقة عمل حر.
- الامتناع عن إتمام أي عملية دفع تتم خارج الموقع الإلكتروني للمتجر.
- عدم التعامل مع أي روابط للدفع الإلكتروني مرسلة على الواتساب أو منصات التواصل.
- الحذر من القيان بأي تحويلات بنكية لحسابات مجهولة.
- عدم تزويد أي طرف آخر ببيانات البطاقة البنكية (رقم البطاقة، تاريخ الانتهاء، رمزccv) أو رمز التحقق لإتمام العملية.
- التثبيت من صحة التخفيضات والعروض غير النظامية خصوصا في المتاجر غير المعروفة.
-