فوضى في لندن بعد هروب خيول من معسكر للجيش

سادت حالة من الفوضى في وسط العاصمة البريطانية لندن، بعد هروب خيول من معسكر للجيش البريطاني دون توضيح كيفية هروبها من المعسكر.

وشاهد المارة في وسط العاصمة البريطانية خيولاً تركض وسط حاجة من الذعر بين الأشخاص، وأدت الفوضى التي تسببت بها الخيول في أصابة 4 أشخاص على الأقل بجروح، إذ أحدثت بلبلة واصطدمت بمركبات وسط ذهول المارة.

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ونجحت السلطات البريطانية في السيطرة عليها، وأعادتها إلى المعسكر الذي هربت منه.

بدوره، أعلن ناطق باسم الجيش البريطاني أن “عدداً من خيول الجيش هربت خلال تدريب روتيني صباح اليوم”، مشيرًا إلى أن “كل الخيول أعيدت إلى المعسكر”.

وأكد ناطق باسم الجيش البريطاني إصابة عدد من الموظفين والخيول، موضحُا أن الجميع يتلقى العلاج الطبي المناسب.