تعليم الحدود الشمالية يُتيح التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل عبر “نور”

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية عن فتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1446، وذلك عبر نظام “نور” الإلكتروني.

يشمل التسجيل جميع المراحل الدراسية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.

وتُؤكّد الإدارة على التزام حافلات النقل التعليمي بأعلى معايير الأمن والسلامة، حيث تم تجهيزها بأدوات السلامة اللازمة، كما خضع السائقون لبرامج تدريبية مكثفة تضمن التزامهم بأنظمة المرور ومعايير السلامة.

للتسجيل، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى نظام “نور” الإلكتروني.

اختيار خدمة النقل المدرسي.

إدخال بيانات الطالب/ة.

اختيار المسار المناسب.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

إرسال الطلب.