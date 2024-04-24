مبادرة أممية لدعم الجهود العالمية للبقاء دون 1.5 درجة مئوية بحلول 2025

أطلقت الأمم المتحدة اليوم مبادرة “وعد المناخ 2025” خلال فعالية حاشدة في مقرها في نيويورك، بهدف تعزيز العمل الجماعي لمكافحة تغير المناخ ودعم البلدان النامية في خفض الانبعاثات والتكيف مع آثاره.

وتأتي هذه المبادرة، التي تحمل عنوان “البقاء دون 1.5 درجة مئوية بحلول 2025″، كجزء من مبادرة وعد المناخ لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع العديد من الشركاء من مختلف أنحاء المنظومة الأممية والحكومات والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والشباب.

وتسعى المبادرة إلى:

تحفيز العمل المشترك: تشجيع جميع الدول على العمل معًا لرفع مستوى الطموح في التصدي لأزمة المناخ.

تعزيز خطط العمل الوطنية: دعم البلدان النامية في تحديث وتعزيز خططها الوطنية للمناخ بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس.

تقديم الدعم الفني والمالي: مساعدة الدول النامية على تنفيذ خططها المناخية بفعالية.

وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أهمية هذه المبادرة في مواجهة أزمة المناخ، وقال: “إن هذه المبادرة تهدف إلى تحفيز العمل المشترك، ورفع مستوى الطموح في التصدي لأزمة المناخ، مع التركيز على تحديث وتعزيز الخطط الوطنية للمناخ بما يتماشى مع تطلعات اتفاقية باريس.”

وتُعدّ مبادرة “وعد المناخ 2025” خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس، التي تهدف إلى الحد من الاحترار العالمي إلى ما دون 2 درجة مئوية، ويفضل إلى 1.5 درجة مئوية، فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.