إحباط عمليات تهريب وترويج للمخدرات في عدة مناطق

أسفرت الجهود المكثفة لمكافحة المخدرات في السعودية عن ضبط مهربين ومروجين وضبط كميات كبيرة من المخدرات

ونجحت الجهات الأمنية في إحباط عمليات تهريب وترويج المخدرات في مختلف أنحاء المملكة، وفيما يلي بعض التفاصيل عن هذه العمليات:

– ضبط (600) كيلوجرام من نبات القات المخدر في قطاع الربوعة بمنطقة عسير.

– القبض على (4) مهربين من الجنسية الإثيوبية في قطاع الدائر بمنطقة جازان، وضبط (79) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بحوزتهم.

– إلقاء القبض على مقيم من الجنسية المصرية ومقيمة من الجنسية الإندونيسية في المنطقة الشرقية لترويجهما 11 كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

– القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في منطقة عسير لترويجه (20) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

هذا وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بنشاطات تهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام التالية:

– (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

– (999) في بقية مناطق المملكة.

– رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

– البريد الإلكتروني [email protected].