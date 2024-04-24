أمطار رعدية على معظم المناطق حتى الثلاثاء

أعلن الدفاع المدني استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية، من يوم غدٍ الخميس وحتى الثلاثاء المقبل.

وأورد الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، بيانًا بالمناطق المتأثرة بحالة الطقس؛ إذ تشهد مكة المكرمة، وبعض محافظات الرياض، وجازان ونجران وعسير والباحة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية، أمطارًا متفاوتة الشدة من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، والرياح الهابطة شديدة السرعة، المثيرة للأتربة والغبار.

كما تشهد الرياض العاصمة، والمزاحمية، وضرما، والدرعية، والحريق، وحوطة بني تميم، والخرج، الأفلاج بمنطقة الرياض، والشرقية، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

وقد دعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية وعدم السباحة فيها.

كما طالب الدفاع المدني بالالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.