انقسام في برشلونة بسبب خليفة تشافي

تعقد إدارة برشلونة اجتماعا مهما، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدة موضوعات ساخنة منها مصير تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن الاجتماع انطلق صباح اليوم، وسيستمر حتى السادسة مساء بتوقيت إسبانيا.

وعلمت “سبورت” أن إدارة برشلونة لن تتخذ قرارا نهائيا بشأن تشافي، اليوم، لا سيما أن هناك انقسامًا بين الأعضاء على استمراره.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن القرار النهائي لحسم مستقبل تشافي سيتخذ عقب اجتماع آخر يجمع بين الرئيس خوان لابورتا والمدرب.

وأوضحت أن هذا الاجتماع المصيري لن يعقد خلال الأسبوع الحالي، رغم أن تشافي يتحدث مع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة في الأيام الجارية، لمناقشة استمراره والتخطيط للموسم المقبل.

وكان تشافي أعلن في شهر يناير الماضي أنه لن يستمر مع برشلونة عقب نهاية الموسم، لكنه أصبح منفتحا على البقاء عقب خسارة الكلاسيكو مؤخرا أمام ريال مدريد.