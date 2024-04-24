ريال مدريد يجهز لخطف نجم المان سيتي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة ريال مدريد في ضم رودري لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن اللاعب الإسباني، رودري، أحدث لاعب يتم ربطه بالابتعاد عن ملعب “الاتحاد” معقل السيتيزين، رغم أنه يعد أحد العناصر الأساسية في خطة بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الإنجليزي.

ووفقًا لموقع “TEAMtalk” الإنجليزي، فإن مدير مانشستر سيتي، تشيكي بيجيريستين، كشف أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع رودري

يقال إن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز مهتم بشراء لاعبي خط الوسط النخبة لفريقه.

ووصل رودري قادمًا من أتلتيكو مدريد، المنافس المحلي للوس بلانكوس، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأن شروط تمديد العقد مع السيتيزين..