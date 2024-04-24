التحول الوطني للإبداع في المشهد الثقافي

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  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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    ديسمبر - ديسمبر

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فريق التحرير

24 أبريل 2024

التحول الوطني للإبداع في المشهد الثقافي

مقالات الرأي
التحول الوطني للإبداع في المشهد الثقافي

شوقية بنت محمد الأنصاري – كاتبة وأديبة ومشرف تربوي في وزارة التعليم

أطلقت السعودية نهاية فبراير الماضي، مبادرة “القدرات البشرية” برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتتفق جميع المشاركات والتوصيات بالمؤتمر على أن ملامح الشخصية القيادية تظهر مؤشراتها من مرحلة الطفولة، لصناعة الإنسان الذي تقوم عليها مشروعات التنمية في العالم، وهذه المؤشرات تضمّنها موروثنا العربي، فقد جاء بكتب الأدب أن معاوية بن أبي سفيان، قال: “علّموا أولادَكم الشِّعرَ، فإنّي أدركتُ الخِلافةَ ونلتُ الرئاسةَ بأبياتِ ابن الإطنابة”.

قادت هذه الملامح الجوهرية في تنمية المهارات القيادية، فئة أسرية مجتمعية نخبوية، لتجعل من ممارساتها الحوارية والثقافية ركيزة أسبوعية، والطفل هو القائد المحاور في مجلس يضم كبار الشخصيات والعلماء والأدباء، والشعر والنثر وفنون الأداء هي اللغة الحاضرة في المجلس بوهج اللغة العربية وسحر بيانها.

وتتشكّل في هذا المجلس البوادر التأسيسية لصالون الطفل الثقافي، الذي توثّق وتأصل بروح أبوية أسرية، فكان لمجلس رجل الأعمال الشيخ عبدالمحسن الراجحي، الغراس الثمين في ابتكار لغة طفل رصين.

وأصبحت ساعة يوم الجمعة، مؤشر رصد لوسائل التواصل الاجتماعي، وتتبع ذلك الصوت الجمالي الحضاري من صالون عبدالمحسن الراجحي للطفل الثقافي، فتأخذ هذه الرحلة دورها التنافسي مع حراك الصالونات الأدبية الرجالية والنسائية منها، والمؤسسية الحكومية والخاصة من الشريك الأدبي لمقاهي التثقيف، لتصبح الصالونات واجهة ريادية مندمجة في قضايا المجتمع وتنمية اقتصادياته، وتأخذ بزمام التحولات التواصلية لتشكيل الرأي العام والمشاركة بالملاحظات.

الدور الذي تقدّمه الصالونات الثقافية والأدبية، ما هو إلا رحلة استكمال أهداف المؤسسات التربوية والثقافية والأدبية الرسمية في ربوع حاضنة الإنسان، السعودية العظمى، ولعل الكثير من الملتقيات الأدبية أشارت في قراءاتها النقدية إلى دور الصالونات المحفّز كرافد إيجابي في إثراء الحركة الثقافية بالسعودية، بأبواب مشرعة للمنافسة في سبيل سقاية غراس رسالة العلم والثقافة والحوار وتواتر الأفكار والابتكار، بتكريم المثقفين والأدباء، لنجد في مجلس الشيخ عبدالمحسن الراجحي، امتدادا إنسانيا آخر تشكّل في دمج حديثي الدخول في الإسلام بحراك نهضتنا الثقافية، وتحفيز الصغار النجباء ليكونوا المنبر الرمزي لاستحضار ما خلده العظماء.

وإذا نظرنا للجانب التربوي والديني والأدبي، فإن التنبيه لمثل هذه الممارسات الثقافية قد أخذ نصيبه من الرأي الحكيم، موعظةً ونصحا وسيرةً، فاكتنز الأدب العربي استحضار الأبناء والطفل من العصر الجاهلي حتى عصرنا الحالي شعرا ونثرا.

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