باحث روسي لـ”الوئام”: بوتين بدأ حملة تطهير وحرباً شاملة ضد الفساد

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  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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    معرض البناء الرياضي 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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فريق التحرير

24 أبريل 2024

باحث روسي لـ”الوئام”: بوتين بدأ حملة تطهير وحرباً شاملة ضد الفساد

دوليات
باحث روسي لـ”الوئام”: بوتين بدأ حملة تطهير وحرباً شاملة ضد الفساد

أفادت لجنة تحقيق روسية باعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف، للاشتباه بتقاضيه رشوة مالية لا تقل عن مليون روبيل، وقد يواجه حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً فور إدانته.

وحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإنه تم إبلاغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بما حدث، كما تم إخطار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بالأمر مسبقاً، فهل بدأت موسكو حربها الشرسة على الفساد؟.

في السياق، يقول ديميتري بريجع، الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، إن “الحديث عن الفساد في القيادات العسكرية الروسية ليس بجديد، لكن كان لا يتم الكشف عنه، وما حدث مؤخراً دليل على الحسم في مواجهة الفساد والإصرار على ذلك”.

ويوضح الباحث الروسي، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنه “مطلع أبريل الجاري، طالب الرئيس الروسي بشكل واضح بضرورة العمل على محاربة الفساد، بالأخص داخل الأجهزة العسكرية، كما دعا المدعين العامين إلى فرض عقوبات صارمة على كل المتورطين في تهم اختلاس، أياً كان منصبهم؛ وهذا ما كشفه اعتقال نائب وزير الدفاع”.

ورغم قرب تيمور إيفانوف من وزير الدفاع الروسي وعلاقته الوطيدة به والتي تعود إلى عام 2012، عندما كان نائباً لمحافظ مقاطعة موسكو حينها، سيرغي شويغو، ومنصبه الحالي نائباً لوزير الدفاع والمسؤول المالي لـ”الفيلق الأفريقي”، فإن مكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة هدف أساسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال ولايته الخامسة لرئاسة البلاد.

وحسب وسائل الإعلام، فإن الحديث عن شبهات الفساد حول تيمور إيفانوف ليس بجديد، ففي وقتٍ سابق تحدث رئيس قوات “فاغنر” العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، الذي توفي في أغسطس من العام الماضي إثر سقوط طائرته داخل الأراضي الروسية، عن محاولات نائب وزير الدفاع الروسي الاستيلاء على أعمال ومشروعات شركة فاغنر في دول القارة السمراء.

ووفقاً لبريغوجين، فإن فساد إيفانوف ليس بجديد، وطالب في مناسبات عديدة من السلطات الروسية التحقيق في مصدر دخل إيفانوف والذي قُدر في عام 2018 بقرابة 14 مليون روبيل.

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