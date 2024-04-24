أدوبي تطور نموذج ذكاء اصطناعي لتحسين جودة مقاطع الفيديو

ابتكر باحثو شركة أدوبي نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي يُعرف باسم VideoGigaGAN، الذي يمتاز بقدرته على تحسين مقاطع الفيديو الباهتة إلى ما يصل إلى ثمانية أضعاف دقتها الأصلية، مع الحفاظ على التسلسل الزمني للإطارات.

بعد نجاح نموذج رفع الدقة GigaGAN، يهدف VideoGigaGAN إلى تحسين مقاطع الفيديو بنفس الدقة العالية دون المساس بالاستقرار الزمني.

وتُشير أدوبي إلى أن VideoGigaGAN يتفوق على تقنيات الدقة الفائقة للفيديو VSR، حيث يُضيف تفاصيل دقيقة دون تدخل غير مرغوب فيه في اللقطات.

وتواجه تقنيات الدقة الفائقة للفيديو VSR صعوبة في الحفاظ على التسلسل الزمني مع إضافة التفاصيل عالية التردد في نفس الوقت، وغالبًا ما تُظهر نتائج غير واضحة مقارنة بالصور بسبب القيود في التوليد.

بينما تُعتبر شبكات الخصم التوليدية GANs فعّالة في تحسين جودة الصور الثابتة، لكنها تواجه صعوبة في تطبيق نفس الأداء على الفيديو دون تأثيرات جانبية.

ويهدف VideoGigaGAN إلى تحسين جودة الصور مع تقليل ظاهرة التشويه أو فقدان الجودة عبر الإطارات.

ويُعالج نموذج أدوبي هذه المشكلة من خلال تعديل معمارية GigaGAN لمعالجة عينات الفيديو. ويتيح تغييرًا سلسًا في مقاطع الفيديو ويسمح بتحسين الجودة دون تأثيرات جانبية مؤذية.

ومن خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يحسّن VideoGigaGAN ملامح الوجه ويثري العناصر الطبيعية، مما يؤدي إلى إنتاج مقاطع فيديو واضحة ومفصلة.

ويُعتبر هذا النموذج أداة قيمة للمحترفين الذين يعملون مع اللقطات القديمة، مثل صانعي الأفلام والمخرجين الوثائقيين ومحرري الفيديو.

وعلى الرغم من أن النموذج ما يزال في مرحلة التجربة، لا يمكن التأكيد بعد على توافره للمستخدمين عبر Creative Cloud، مثل Premiere Pro.

وعرضت أدوبي طريقة أخرى لرفع دقة الصور في حدث MAX في أكتوبر 2023، ويحسن هذا النهج جودة ملفات GIF والفيديوهات ذات الدقة المنخفضة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الجهد ليس حكرًا على أدوبي وحدها، حيث طورت شركات أخرى مثل مايكروسوفت وإنفيديا تقنيات مماثلة.”