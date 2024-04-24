تشافي يحسم مصيره مع برشلونة بقرار مفاجئ

قرر نادي برشلونة الإسباني بقاء مديره الفني تشافي هيرنانديز في منصبه، حتى نهاية الموسم المقبل 2024 – 2025، بعد المفاوضات التي تمت بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة.

وكان تشافي قد أعلن في نهاية شهر يناير الماضي، رحيله عن تدريب برشلونة، بنهاية الموسم الحالي، قبل أن يتراجع عن قراره بالمغادرة، بعد ضغوط من إدارة النادي الكاتالوني.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن تشافي هيرنانديز، سيواصل مسيرته مع برشلونة، حتى نهاية عقده في عام 2025، بعد الموافقة على شروط إدارة النادي.

وذكرت الصحيفة أن إدارة برشلونة، اشترطت على تشافي إجراء تعديل على الجهاز الفني للفريق، من خلال خروج شقيقه أوسكار هيرنانديز، والذي يعمل مساعدا لتشافي، بالإضافة إلى المعد البدني للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن خوان لابورتا، رئيس النادي الكاتالوني، سيظهر غداً الخميس عبر منصة النادي الرقمية، ليشرح القرار بشأن مستقبل تشافي، وسنرى تحت أي ظروف تم التوصل إلى الاتفاق على استمراريته.