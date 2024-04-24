“مرسيدس” تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة للطرق الوعرة “G580 EQ”

كشفت مرسيدس النقاب عن سيارتها الكهربائية “G580 EQ”، وهي نسخة كهربائية من طرازها “G-Wagen” الأسطوري.

تتمتع “G580 EQ” بأربع محركات كهربائية، توفر قوة 580 حصانًا وعزم دوران 1164 نيوتن متر، مما يجعلها أقوى سيارة من فئة G حتى الآن.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.

وتتمتع “G580 EQ” بنظام تعليق أمامي مستقل مع محور خلفي صلب مطور حديثًا، ونظام دفع رباعي متقدم يوفر أداءً استثنائيًا على الطرق الوعرة.

وتحتوي السيارة على ميزة غطاء المحرك الشفاف، التي تستخدم كاميرا لإظهار ما يوجد أمام السيارة وتحتها عبر الشاشة الداخلية.

تُعد “G580 EQ” أول سيارة كهربائية يتم تزويدها بنظام “G-Turn”، الذي يسمح للسيارة بالدوران حول نفسها في مكانها.

وزُودت ببطارية قوتها 116 كيلوواط، توفر مدى 473 كم، وتحتوي على لوحة انزلاقية معززة بالكربون أسفل الهيكل، توفر حماية قوية من الصدمات وتسمح للسيارة بالعبور في مياه يصل عمقها إلى 850 ملم.

وتحتفظ “G580 EQ” بتصميمها التقليدي المميز، مع بعض التعديلات الدقيقة لتحسين الديناميكية الهوائية.

كما تتمتع المقصورة الداخلية بمزيج من الرفاهية والتكنولوجيا، مع شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة وشاشات لمس بقياس 11.6 بوصة للركاب في المقعد الخلفي.

يبدأ سعر “G580 EQ” من 152500 دولار في أوروبا، بينما يبدأ سعر إصدار “Edition One” من 205000 دولار.

وتُثبت مرسيدس، مع “G580 EQ” قدرتها على تحويل أساطيرها إلى سيارات مستقبلية.