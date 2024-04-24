الممثل الأممي حاتم علي: السعودية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تطوير منظومتها الوطنية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر

قال حاتم علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، في لقاء مع وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، إن السعودية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تطوير منظومتها الوطنية لآليات حماية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر.

وبدأت المملكة العربية السعودية تنفيذ اتفاقيات المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود السعودية في مجال حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، وذلك في إطار مذكرتَي تفاهم أبرمتهما السعودية مع المنظمتين، وفق ما أعلنته رئيسة هيئة حقوق الإنسان ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الدكتورة هلا التويجري، خلال ندوة نظمتها الهيئة في الرياض اليوم الأربعاء.

جاءت الندوة تحت عنوان “تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص”، بمشاركة متحدثين ومختصين على المستويين المحلي والدولي لمناقشة التحديات وبحث أفضل الممارسات العالمية لمكافحة هذه الجرائم.