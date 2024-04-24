مستشار اقتصادي: نقل الشركات العالمية مقراتها إلى السعودية يؤكد تطور ونمو اقتصادنا

قال محمد العنقري، الكاتب والمستشار الاقتصادي، إن إقدام العديد من الشركات العالمية على نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، مما يؤكد رغبة الاقتصاد الأجنبي بالاستثمار في المملكة.

وأضاف “العنقري”، في مداخلة هاتفية مع “الإخبارية”، أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية جزء من أهداف رؤية 2030، من خلال استقطاب أموال وتوطين خبرات وتقنيات، وهذا ما تحتاجة السعودية بشكل كبير جدًا.

العديد من الشركات العالمية نقلت مقراتها الإقليمية للرياض، مما يؤكد رغبة الاقتصاد الأجنبي بالاستثمار في المملكة. محمد العنقري – كاتب ومستشار اقتصادي#الشارع_السعودي | #قناة_السعودية pic.twitter.com/5wO2NpO4yB — قناة السعودية (@saudiatv) April 24, 2024

وأكد “العنقري” أنه بالنظر إلى حجم الاستثمارات المتدفقة إلى السوق المالي من خلال الاستثمار الأجنبي والمشاركة في الطروحات الحكومية من الصكوك والسندات، وهي نتائج ممتازة فيما يتعلق بالناحية المالية، بينما نقل الشركات العالمية مقراتها الإقليمية إلى المملكة والشراكات في الصناعات والقطاعات الخدمية والمالية.

وأضاف أن هذا يعني أن الاستثمار الأجنبي لم يركز على قطاع واحد، بل تنوع بحسب تطور النشاط الاقتصادي التي حركتها رؤية 2030.