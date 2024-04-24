هيئة الاتصالات: 166 مليار ريال حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية لعام 2023

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، تقرير عن استخدام الإنترنت في المملكة العربية السعودية لعام 2023، وذلك خلال فعاليات منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2024.

يضم هذا التقرير العديد من المعلومات والإحصائيات الهامة حول تطور استخدام الإنترنت في المملكة.

أظهر التقرير أن حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية بلغ 166 مليار ريال في عام 2023، مع نمو سنوي مركب يبلغ 8% خلال الست سنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن أوقات ذروة استخدام الإنترنت كانت بين التاسعة مساءً والحادية عشرة مساءً، وأن يوم الجمعة هو الأكثر استخدامًا للإنترنت خلال الأسبوع.

وبلغت نسبة استخدام الهواتف المحمولة في تصفح الإنترنت 98.9%، مقارنة بأجهزة أخرى، مع تفاصيل عن سلوك المستخدمين في التسوق الإلكتروني، حيث بلغت نسبة التسوق من المواقع المحلية 93%.

وكشف التقرير عن نمو انتشار استخدام الإنترنت في المملكة إلى 99%، مع متوسط استهلاك بيانات الإنترنت المتنقل للفرد يبلغ 44 جيجابايت شهرياً.

كما تضمن التقرير تحليلًا لسلوك المستخدمين في استخدام التطبيقات، حيث تصدّرت “يوتيوب”، و”تيك توك”، و”فيس بوك” قائمة أعلى التطبيقات استهلاكاً للبيانات، فيما تصدّرت “نفاذ”، و”أبشر”، و”توكلنا خدمات” قائمة أعلى التطبيقات الحكومية تحميلاً لعام 2023.